Перестрелка, во время которой погибли сотрудник EPAM Systems и офицер КГБ, без преувеличения шокировала белорусское общество: об этом можно судить по реакции белорусов в медиапространстве. Тем временем пропагандисты из провластных ресурсов начали разжигать конфликт с призывом к охоте на “БЧБ-шников”. К чему приведёт такая пляска на костях?





— Для того чтобы достичь хоть какого-то прогресса в развитии отношений, мы должны прийти к выводу: такого [насилия. — Еврорадио] в этой стране не должно быть. Святотатство использовать трагедию для решения своих сокрытых целей и манипулирования общественным сознанием, — утверждает профессор-психолог Владимир Янчук.





А как в дальнейшем на поведении и морально-психологическом состоянии людей может отразиться это событие?





— Я ловлю себя на мысли, что человек может адаптироваться к чему угодно, — продолжает профессор. — К тюрьме, к побоям и ко многому другому, если у него нет стержня. Поэтому один из прогнозов — “проглотится” и это. И казалось бы, куда уже больше — две человеческие смерти. Но я не исключаю, что дальнейшее развитие событий приведёт к каким-то более действенным [жестоким. — Еврорадио] средствам. Решая подобные вопросы, в выборе средств не гнушаются.









Cмогут ли оклематься от шока те, кто подвергается ежедневному психологическому давлению и информационному насилию?





— Могут адаптироваться. Большинство адаптируется. Мы сегодня наблюдаем, что внутренний ропот [касательно политической ситуации. — Еврорадио] есть, а прилюдная демонстрация отсутствует. И человек это смиренно проглатывает. Но стоит подчеркнуть, что это происходит с теми, у кого система ценностей носит неустойчивый характер.





Но есть люди и с другой стороны баррикад, которые выступают “за” применение насилия в отношении несогласных. Отразится ли как-то на них сложившаяся в обществе ситуация?





— Она уже отражается, — считает психолог. — Формируется категория конформистов, задачей которых является как демонстрация лояльности, так и сокрытие любого проявления инакомыслия. Эти конформисты не способны к достижениям. Они ждут указаний, они не способны брать ответственность на себя. Человек, не берущий на себя ответственность, не способен к созиданию. Допустим, будет указание возложить венки — значит, будет, а иначе никто пальцем не пошевелит.





Судя по всему, сейчас в Беларуси сформировались две части общества, договориться между собой которым уже не получится. Или получится?





— Парадоксально, но возможностей [договориться. — Еврорадио] будет больше. Ситуация будет только ухудшаться, а официальная [провластная. — Еврорадио] сторона всё больше разубеждается в радужности перспектив выхода из кризиса. Поэтому возникает много сомневающихся людей. Зёрна сомнения, которые порождаются в стане сторонников [Лукашенко. — Еврорадио], они всё больше и увеличиваются. Диалог возможен.





фото: citydog.by





А другой части либерально мыслящих людей я бы советовал дифференцировать события. Смерть человека вызывает сочувствие — вне зависимости. Несогласие с мировоззрением — это одно. Но есть некие святости, к которым стоит относиться с должной степенью почтения. Если мы с почтением относимся к каким-то событиям, то мы находим точки соприкосновения. Если не находим, то взаимодействие превращается в разговор глухих.



