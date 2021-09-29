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В октябре в Беларуси пройдет акция “Арсенал”, во время которой можно добровольно и без последствий сдать оружие

С 4 по 8 октября 2021 года в Беларуси пройдет акция “Арсенал”, сообщает МВД.

Милиционеры будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов.

При этом, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.

В этом году из оборота изъято свыше 500 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тыс. боеприпасов различного калибра, добавили в МВД. Добровольно сдано около 300 единиц нелегального оружия и порядка 11,8 тыс. боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1,3 тыс. единиц зарегистрированного оружия, пишет smartpress.by
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