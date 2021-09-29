Об этом сегодня сообщил генпрокурор Андрей Швед.





«Мы обобщаем материалы, связанные с геноцидом белорусского народа, которые будут представлены мировой общественности. К концу года такие материалы будут переданы всем генеральным прокурорам Европейского союза, а также генеральным прокурорам других стран, которые входят в Международную ассоциацию прокуроров», — приводит слова Шведа БелТА.





Он также добавил, что материалы будут предоставлены и другим должностным лицам иностранных государств. По его словам, это позволит им получить полную и достоверную информацию о масштабах геноцида.









Швед сообщил, что установлено около 200 ранее неизвестных мест захоронения граждан.





«Сейчас мы работаем по тем местам, проводим или начинаем осмотр мест происшествий, где речь идет о тысячах, в некоторых случаях — десятках тысяч мирных граждан и военнослужащих Красной армии, которые были уничтожены в период Великой Отечественной войны», — сказал он.





Генпрокурор отметил, что уже практически завершена работа с живыми свидетелями. Допрошено более 10 тысяч человек. Практически по всех случаях применялась видеозапись. Речь идет об узниках лагерей, а также о непосредственных свидетелях уничтожения мирных граждан. По словам Шведа, активную помощь в расследовании оказывают посольства в России и Казахстана.





«Мы уточнили и дополнили список живых эсэсовцев, которые проживают на территории как минимум 17 государств. В некоторые из них поручения об оказании правовой помощи направлены или готовятся такие поручения. В частности, речь идет о некоторых странах Латинской Америки. Достоверно установлены их адреса, места проживания. Речь идет о Новой Зеландии, Австралии и ряде других государств, о которых мы уже ранее говорили», — сказал Швед.



