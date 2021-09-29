Утром во дворе дома, где произошла стрельба, обстановка была спокойная. Дети шли в школу, взрослые – на работу. А кто-то остался дома и рассказал Sputnik, как все было.

"Нужно помыть подъезд от крови"

Рядом с домом нет ни оперативников, ни представителей следственных органов, ни судмедэкспертов. Вход в третий подъезд открыт из-за неработающего домофона, поэтому зайти в него может кто угодно.





Дверь в подъезд открыта настежь: сломан домофон

© Sputnik / Станислав Лобатый





Внутри на первом этаже натянута оранжевая сигнальная лента. На двери 78-й квартиры видны следы вскрытия – извлеченный замок с пятью запорами и лом лежат рядом. Дверь в квартиру опечатана, однако через маленькую щель можно увидеть следы крови в прихожей. Много крови и на лестничной площадке.

Сегодня утром отмывать подъезд, а именно - второй этаж, пришли две сотрудницы ЖЭСа. О том, что случилось в доме, женщины толком не знают. Говорят только, что слышали про "какое-то ЧП на Якубовского".





"Начальник сказал, нужно хорошенько вымыть подъезд. В квартиру мы не пойдем, только площадку помоем от крови. Тут и хлорка, и порошок. Водой это не отмоешь", - рассказывают работницы ЖЭС №81 и направляются к площадке у квартиры.



"Парня не знал, жена спокойная"





Сосед по подъезду Павел рассказал Sputnik, что семья жены Зельцера здесь живет с момента сдачи дома в 1982 году.

"Еще ее дедушка здесь жил. Самого Андрея не знал, а вот жену видел часто - много работала, дома бывала редко. Производила впечатление спокойной женщины", - поясняет он.

По словам Неллы, соседки с первого этажа, квартира принадлежала супруге, ранее она жила тут с родителями.

"Ее зовут Маша. Моему сыну 46, ей 40, они дружили в детстве", - говорит она. И признается: мужа ее не знала, хотя видела, что они жили в этой квартире несколько лет.

Нелла говорит, что Андрей (Зельцер – Sputnik) был вторым мужем Марии, а 8-летний сын у женщины от первого брака.

"Где-то в 13.30 начался громкий стук. Сначала подумала, что кто-то ломает домофон – он не работает уже две недели – или дети играют в мяч. Такое периодически бывает. Потом звуки стали отчетливее, я вышла на лестничный пролет и увидела, как дверь вышибают огромной кувалдой. Ну я и зашла обратно в квартиру, потому что было страшно. Все остальное узнала из новостей по телевизору", - рассказывает Нелла.





Еще одна соседка, с верхнего этажа, сообщила, что вернулась домой около двух часов дня во вторник, когда на улице уже стояла скорая.

"Увидела искореженную дверь, испугалась и быстро поднялась к себе. Потом от других соседей узнала, что здесь произошло. Даже не верится, что такое могло случиться в нашем доме. Все в шоке!" – делится эмоциями женщина.





По ее словам, семья у Зельцера была вполне обычная: супруги постоянно работали, за ребенком часто присматривали родители Марии. Откуда у айтишника было охотничье ружье, никто из соседей не знает - есть лишь предположения.

"Я живу в доме недавно, но со слов местных жильцов, он (Андрей Зельцер – Sputnik) участвовал в прошлогодних протестах после выборов. Больше ничего не знаю", - сказал проходивший мимо парень.

Резонансная перестрелка

Стрельба в столичном доме на улице Якубовского, 29 случилась во вторник, 28 сентября. Как сообщил позднее СК, спецоперацию по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, проводили сотрудники КГБ. В результате погибли два человека – офицер Комитета госбезопасности и стрелявший в него мужчина.





О погибших известно немного. Офицер КГБ Дмитрий с позывным "Нирвана" служил в спецподразделении "Альфа" – группа элитная и сверхсекретная. Участвовал в сотнях боевых вызовов. Ему был 31 год, и он увлекался боксом. У мужчины осталась супруга и маленький ребенок.





Андрей Зельцер был айтишником, с 2016 года работал в EPAM Systems Беларусь. Увлекался фехтованием, триатлоном и фотографией. Ему также было 31. По данным интернет-источников, у стрелявшего в офицера КГБ было американское гражданство, а охотничьим ружьем он владел легально как охотник: ежегодно Зельцер оплачивал госпошлину в размере 29 рублей на право охоты.



