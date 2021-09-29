



В этот период можно будет охотиться на лосей, кабанов, косуль, благородных и пятнистых оленей, ланей и муфлонов.





Разрешены ружейный способ охоты загоном и с собаками в светлое время суток, а из засады и с подхода — в течение всех суток. Допускается добыча животных любого пола и возраста.



