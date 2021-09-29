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В Беларуси сезон загонной охоты на копытных откроется 1 октября

Сезон загонной охоты на копытных откроется 1 октября, сообщает БООР. Он продлится до 31 декабря.


В этот период можно будет охотиться на лосей, кабанов, косуль, благородных и пятнистых оленей, ланей и муфлонов.

Разрешены ружейный способ охоты загоном и с собаками в светлое время суток, а из засады и с подхода — в течение всех суток. Допускается добыча животных любого пола и возраста.
reform.by
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