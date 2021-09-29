Одного из кагэбэшников, которые выломали дверь в его квартиру, застрелил айтишник Андрей Зельцер. Сам он сразу же был убит силовиками. Но при этом всем присутствовала жена Зельцера, которая снимала все на видео. Позже родственники сообщили, что женщина на Окрестина. Ее подозревают в "соучастии в убийстве" сотрудника КГБ.





Мария Успенская, ей 40 лет. Зельцер ее второй муж, от первого брака у Марии сын-школьник. Во время перестрелки мальчик был в гимназии. Как выяснила Наша нива, женщину зовут, ей 40 лет. Зельцер ее второй муж, от первого брака у Марии сын-школьник. Во время перестрелки мальчик был в гимназии.





Успенская работала экономистом, в последнее время - обычной продавщицей в сетевом магазине. Сейчас закончила курсы тестировщика, учила английский.





Квартира, в которой все произошло, принадлежит матери Марии. "Наша Нива" говорила с ней, та говорит, что Мария "не высказывала каких-то радикальных или агрессивных мыслей". По ее словам, ничего в ее поведении не обещало такого финала.





Известно, что Успенская собирала подписи за Тихановскую в 2020 году. Но, говорят, участвовать в протестных акциях не хотела из-за сына.





Юрист: Даже если не будет доказательств, накажут максимально

Сейчас Успенская задержана, по словам родственников, находится на Окрестина. Следственный комитет сообщил, что Мария " проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ».





На видео, которое опубликовали госСМИ, видно, что Мария действительно находится рядом с мужем. Но у Андрея Зельцера в руках ружье, а у женщины — обычный телефон. В чем соучастие в убийстве? И за что ее могут осудить?





Спросили у юриста Андрея Мочалова.





"Официальный комментарий СК, что женщину задержали как соучастника убийства. По Уголовному кодексу, соучастник - это исполнитель либо то ли организатор, то ли подстрекатель, то ли пособник.





Исполнителем ее не посчитают, так как даже из того видео видно, что оружия у нее нет. Что касается других формулировок, то между ними очень тонкие границы.





Организатор - человек, который, условно говоря, приказал человеку, мол, бери оружие и стреляй, делай то и то, или сам достал оружие и дал исполнителю.





Подстрекатель - это лицо, склоняющее к исполнению преступления, Условно говоря, не действием, но словами.





И пособник - лицо, помогавшее выполнению преступления советами, указаниями, информацией, — говорит Мачалов. - Более понятной роль женщины будет только в случае публикации видео с камеры в квартире и с ее телефона.





Но даже важнее видеозаписи станут показания самой женщины, которые она дала в первую же ночь после задержания. Уверен, что ее уже допросили.





В таких делах, как правило, более важным аргументом бывают показания, которые даются человеком на первых допросах. Даже если на видео не будет ничего видно или понятно, но она признается в чем-то - прислушаются на суде именно к показаниям.





Ну и особенность этого дела, что даже если не будет юридических доказательств, что женщина была соучастником, то здесь будет все объясняться максимально широко, максимально против нее.





Ведь очевидно, что вся напряженность обрушится на женщину, она понесет всю ответственность. Дело, скорее всего, будет квалифицировано как убийство, там максимальное наказание — расстрел. Но в Беларуси женщин не наказывают пожизненным заключением или смертной казнью, поэтому максимум, что грозит женщине - 25 лет лишения свободы"