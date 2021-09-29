



Суд был выездной, проходил в здании исправительного учреждения открытого типа номер 9 Витебска, где Банцер отбывает наказание с 17 июня. Заседание проходило фактически в закрытом режиме, сообщает Свабода





Дело рассматривала судья Алексиенко, прокурор — Кравцов.





Суд решил изменить ему режим содержания на более жесткий после нескольких нарушений, которые были у Банцера на "химии", например, что он был небрит или опоздал на несколько минут на отбой.





Банцера взяли под стражу сразу после объявления решения. Первое время он проведет в СИЗО Витебска, потом его направят в колонию.





Банцер должен был бы выйти на свободу в феврале 2022 года, если бы оставался на "химии". Срок после изменения режима содержания может измениться.





Банцер отказался писать прошение о помиловании, чтобы "не предать самого себя"





Он подчеркивал, что неоднократно имел возможность выехать из страны, когда его предупреждали, что его посадят, однако выбрал остаться на родине.





За последний год он дважды долго голодал. Первый раз в марте, когда сидел в Гродненской тюрьме во время суда, 16 дней без еды и воды. Второй раз 19 дней "на холодной тюремной воде из-под крана", когда сидел в штрафном изоляторе на "химии".





Он сильно подорвал здоровье, у него плохо работает желудок, он значительно ослабел физически, хотя год назад был в хорошей спортивной форме.





Музыкант отметил, что третью голодовку в тюрьме он уже не переживет, однако не может гарантировать, что ее не будет.





"Я не планирую голодать в третий раз, как я не планировал и предыдущие голодовки. Однако если нужно отстаивать свои права, защищать свое достоинство, это фактически единственный способ. Еще можно "вскрываться" (резать вены. - РС), но я против суицидов", - отметил рок-музыкант.