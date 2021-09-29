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Мининформ прокомментировал блокировку сайта "КП в Беларуси"

Мининформ прокомментировал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси"

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорится в сообщении ведомства.
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