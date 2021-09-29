Мининформ прокомментировал блокировку сайта "КП в Беларуси"
Мининформ прокомментировал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси"
"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что доступ к сайту «КП» пропал сегодня. Накануне издание опубликовало статью, в которой знакомые застреленного сотрудниками КГБ программиста Андрея Зельцера отозвались о нем как о хорошем человеке.
15:50 29/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение