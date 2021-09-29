Расследование об отравлении Навального получило престижную премию “Эмми”
Расследование Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального получило престижную телепремию International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов.
Авторы расследования получили премию за “выдающийся новостной расследовательский репортаж”.
Объявление лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 прошло сегодня в Нью-Йорке.
Напомним, в расследовании рассказывались подробности об отравлении Алексея Навального, а также назывались имена 15 возможных отравителей политика.
Источник: smartpress.by
14:11 29/09/2021
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