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Расследование об отравлении Навального получило престижную премию “Эмми”

Расследование Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального получило престижную телепремию International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов.

Авторы расследования получили премию за “выдающийся новостной расследовательский репортаж”.

Объявление лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 прошло сегодня в Нью-Йорке.

Напомним, в расследовании рассказывались подробности об отравлении Алексея Навального, а также назывались имена 15 возможных отравителей политика.
Источник: smartpress.by
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