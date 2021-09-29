Поляки показали ночное видео и обвинили беларуских пограничников в помощи нелегалам
Польская пограничная служба опубликовала видео, где, как утверждает, беларуские пограничники помогают мигрантам пересечь границу, преодолев забор с колючей проволокой.
«Белорусская сторона помогает нелегалам в преодолении технического заграждения на границе. Сотрудники [белорусской] Погранслужбы регулярно предоставляют оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы», — написали поляки, которых цитирует Телеграф.
На видео показаны лестница и инструменты, а также кадры, сделанные ночью с помощью тепловизора. На нем люди по лестнице забираются на забор, после чего спрыгивают на другую сторону и убегают.
12:53 29/09/2021
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