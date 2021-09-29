«Белорусская сторона помогает нелегалам в преодолении технического заграждения на границе. Сотрудники [белорусской] Погранслужбы регулярно предоставляют оборудование и инструменты, необходимые для незаконного пересечения границы», — написали поляки, которых цитирует Телеграф.









На видео показаны лестница и инструменты, а также кадры, сделанные ночью с помощью тепловизора. На нем люди по лестнице забираются на забор, после чего спрыгивают на другую сторону и убегают.







