Не может выдержать разлуки: муж политзаключенной Натальи Херше написал о разрыве отношений
Политзаключенная Наталья Херше сообщила в письме брату, что ее муж Роберт решил разорвать с ней отношения.
Роберт сообщил Наталье, что «не может выдержать разлуки и разрывает наши отношения», передает «Радыё Свабода».
«Конечно, мне нужно время, чтобы привести свои чувства в состояние покоя, но большой трагедии стараюсь из этого не делать. Его можно понять, и осуждать его я не собираюсь, — пишет Наталья. — Иногда мы не можем повлиять на обстоятельства жизни, остается только принять их с благодарностью. Да, это все связано с духовной работой над собой. Так а для чего тогда тюрьма, если не именно для этого».
Гражданка Швейцарии, беларуска Наталья Херше была осуждена на два с половиной года за сорванную с силовика балаклаву на акции 19 сентября 2020 года.
Сейчас власти переводят ее из колонии в тюрьму.
12:35 29/09/2021
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