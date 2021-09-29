Роберт сообщил Наталье, что «не может выдержать разлуки и разрывает наши отношения», передает «Радыё Свабода».









«Конечно, мне нужно время, чтобы привести свои чувства в состояние покоя, но большой трагедии стараюсь из этого не делать. Его можно понять, и осуждать его я не собираюсь, — пишет Наталья. — Иногда мы не можем повлиять на обстоятельства жизни, остается только принять их с благодарностью. Да, это все связано с духовной работой над собой. Так а для чего тогда тюрьма, если не именно для этого».





Гражданка Швейцарии, беларуска Наталья Херше была осуждена на два с половиной года за сорванную с силовика балаклаву на акции 19 сентября 2020 года.





Сейчас власти переводят ее из колонии в тюрьму.











