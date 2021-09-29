Артем Гарбацевич внимательно изучил опубликованные материалы. Возможно, ответы на них появились бы после просмотра полной, не смонтированной, видеозаписи. Однако ее на данный момент нет. Автор « Нашей Нивы внимательно изучил опубликованные материалы.





Выглядит ли ситуация правдивым?

Видео не выглядит постановочно, но мы не до конца понимаем, как точно разворачивались события, поскольку нам показали уже смонтированный фрагмент: стрельба происходила днем, опубликовали видео вечером, на монтаж оставалось по меньшей мере 6 часов.





Как минимум, вырезали момент убийства программиста — мы не знаем, как он погиб.





Принадлежала ли Зельцеру находившаяся в квартире камера? Похоже, что да, иначе бы силовики знали о наличии оружия и действовали бы иначе, но об этом дальше.





Почему, собственно, программист взял в руки оружие?

Ответа на этот вопрос нет. Нам не показали аргументацию семьи, которая могла звучать на видео из квартиры, которое записывала жена или сам Андрей Зельцер.





Как минимум, Зельцер занял невыгодную позицию для того, чтобы отстреливаться — он ничем не был прикрыт.





Неизвестно, планировал ли он вообще убивать, или только использовать ружье как аргумент при разговоре с людьми в масках.





Чем стрелял минчанин, неизвестно. Он мог зарядить ружье пулей, картечью, дробью. Из видео непонятно, что это было, но стрелял он дуплетом — двойным выстрелом. В ролике виден момент выстрела, отдача оружия, пороховые газы.





Однако, без полного видео непонятно, сколько в реальности выстрелов сделал Зельцер.





В момент выстрелов в подъезде слышен звук включенной болгарки — она могла заглушить звук от выстрела, этим можно объяснить смелость силовика с камерой, который ломанулся снимать в квартиру.





Кто стрелял первым?

Можно ли по опубликованному видеомонтажу определить, кто стрелял первым? Это сделать сложно в отсутствие полного видео. Показания жены и свидетелей прольют больше света.





Может ли быть такое, что силовик был убит своими же, а не в результате выстрела Зельцера? Ответ на этот вопрос тоже дать нельзя без просмотра полных видео со всех ракурсов.





Почему сам Андрей и жена снимали события на видео?

Мы этого точно не знаем, можно сделать предположение, что семья решила стримить (или просто снимать) видео вторжения силовиков. Подобно тому, как это неоднократно делали другие белорусы, к которым приходили с обыском.





Почему силовики без бронежилетов идут в квартиру «вероятно причастного к терроризму»?





Похоже, что трактовка «отработки адресов лиц, вероятно причастных к терроризму» появилась пост-фактум. Объяснять, почему столько людей врываются в квартиру как-то надо, но явно силовики не знали, что у хозяина есть оружие.





Практика задержаний вооруженных лиц абсолютно иная — к таким обычно СОБР «заходит» на рассвете через окна.





То, что в квартиру ломились люди без обмундирования, говорит о рутинном обыске, который уже стал "нормой" в Беларуси.





А также о том, что силовые структуры не имели оперативной информации об оружии, а значит — не «вели» этого человека.





Между тем, факт наличия у Зельцера оружия можно было понять как минимум из анализа его социальных сетей: он публиковал фото ружья.





(Более того, позже стало известно, что Андрей Зельцер был членом "Белорусского общества охотников и рыболовов". Это следует из данных "Белгосохота". Этим и объясняется наличие у программиста ружья - если бы шли именно к нему, силовики должны были об этом знать - им. БП)





По крайней мере, один из стрелявших — неизвестный силовик в серой байке, — достал оружие, только когда услышал выстрелы. И начал стрелять, когда его коллега был на линии огня. О профессионализме таких действий в реальной острой ситуации можно поспорить.





Самый главный вопрос

В сухом остатке мы имеем самый главный вопрос: что в этой ситуации было такого, что она стоила сразу двух жизней? И кто на самом деле виноват в том, что это произошло.



