«В Беларуси уже больше года запрещают распространять, печатать „Комсомольскую правду“. Считают, что мы неправильно освещаем события в Беларуси, уверены, что нельзя так писать о Беларуси, как это делаем мы», — рассказал Сунгоркин РБК





По его словам, у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси. «Излишне придирчиво» власти относятся и к "Комсомольской правде", которая обращалась к беларуским властям, в том числе к Лукашенко, но безрезультатно.





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