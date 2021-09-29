Главред "Комсомолки" прокомментировал блокировку сайта беларуской редакции
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин прокомментировал блокировку сайта белорусской редакции.
«В Беларуси уже больше года запрещают распространять, печатать „Комсомольскую правду“. Считают, что мы неправильно освещаем события в Беларуси, уверены, что нельзя так писать о Беларуси, как это делаем мы», — рассказал Сунгоркин РБК.
По его словам, у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси. «Излишне придирчиво» власти относятся и к "Комсомольской правде", которая обращалась к беларуским властям, в том числе к Лукашенко, но безрезультатно.
Кстати, сайт kp.by не работает и на территории России
11:34 29/09/2021
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