«Ничего не могу сказать о сегодняшних событиях. Мы не понимаем, что произошло и происходит. Пока нас не трогайте», – сказала женщина.





@nashaniva пишет, что мама Андрея работает воспитателем детского сада, отец Андрея — инвалид. Работал юристом в обществе инвалидов БелТИ.





@nashaniva связалась также с матерью жены Андрея Зельцера.





«Я ничего не знаю. Мы узнали, что что-то случилось, когда нам позвонили из гимназии, где учится мой внук. Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нам нужно забрать внука.





В силовых структурах нам сообщили, что дочь находится на улице Окрестина. Вот и все. Они сказали, что не могут предоставить больше информации», - говорит женщина.





«Я ничего не могу сказать или подумать. Я в шоке, я не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Андрей очень хороший человек, замечательный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, добрый. Всегда помогает. О таком зяте мечтала бы любая тёща.





Не знаю, откуда у Андрея оружие. Пока мы с его родителями общались только на тему внука. Мы до сих пор в шоке, не знаем, как говорить с ним обо всем этом.





Считаю ли я Андрея террористом? Конечно, нет».



