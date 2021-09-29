Мама жены убитого айтишника: О таком зяте мечтала бы любая теща
Мама и тёща убитого сотудниками КГБ Андрея Зальцера накануне вечером дали комментарий изданию @nashaniva
«Ничего не могу сказать о сегодняшних событиях. Мы не понимаем, что произошло и происходит. Пока нас не трогайте», – сказала женщина.
@nashaniva пишет, что мама Андрея работает воспитателем детского сада, отец Андрея — инвалид. Работал юристом в обществе инвалидов БелТИ.
@nashaniva связалась также с матерью жены Андрея Зельцера.
«Я ничего не знаю. Мы узнали, что что-то случилось, когда нам позвонили из гимназии, где учится мой внук. Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нам нужно забрать внука.
В силовых структурах нам сообщили, что дочь находится на улице Окрестина. Вот и все. Они сказали, что не могут предоставить больше информации», - говорит женщина.
«Я ничего не могу сказать или подумать. Я в шоке, я не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Андрей очень хороший человек, замечательный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, добрый. Всегда помогает. О таком зяте мечтала бы любая тёща.
Не знаю, откуда у Андрея оружие. Пока мы с его родителями общались только на тему внука. Мы до сих пор в шоке, не знаем, как говорить с ним обо всем этом.
Считаю ли я Андрея террористом? Конечно, нет».
10:29 29/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение