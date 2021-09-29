+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мама жены убитого айтишника: О таком зяте мечтала бы любая теща

Мама и тёща убитого сотудниками КГБ Андрея Зальцера накануне вечером дали комментарий изданию @nashaniva

«Ничего не могу сказать о сегодняшних событиях. Мы не понимаем, что произошло и происходит. Пока нас не трогайте», – сказала женщина.

@nashaniva пишет, что мама Андрея работает воспитателем детского сада, отец Андрея — инвалид. Работал юристом в обществе инвалидов БелТИ.

@nashaniva связалась также с матерью жены Андрея Зельцера.

«Я ничего не знаю. Мы узнали, что что-то случилось, когда нам позвонили из гимназии, где учится мой внук. Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нам нужно забрать внука.

В силовых структурах нам сообщили, что дочь находится на улице Окрестина. Вот и все. Они сказали, что не могут предоставить больше информации», - говорит женщина.

«Я ничего не могу сказать или подумать. Я в шоке, я не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Андрей очень хороший человек, замечательный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, добрый. Всегда помогает. О таком зяте мечтала бы любая тёща.

Не знаю, откуда у Андрея оружие. Пока мы с его родителями общались только на тему внука. Мы до сих пор в шоке, не знаем, как говорить с ним обо всем этом.

Считаю ли я Андрея террористом? Конечно, нет».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]