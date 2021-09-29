Супероперативно: Генпрокуратура заявила о законности применения оружия сотрудниками КГБ в квартире Зельцера
Генеральная прокуратура сообщила, что уже провела проверку по факту применения оружия сотрудниками КГБ, в результате чего был застрелен житель Минска Андрей Зельцер.
Напомним, что перестрелка в минской квартире произошла вчера, 28 сентября, а уже утром, 29 сентября Генпрокуратура заявила, что провела проверку и установила, что оружие сотрудниками КГБ было применено правомерно.
Так в ходе проверки установлено, что айтишник Андрей Зельцер "обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом".
Как отметила Генпрокуратура, у сотрудников КГБ было постановление о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора.
При этом при подготовке к проведению процессуального действия сотрудники назвались представителями правоохранительных органов (на видео они представляются сотрудниками милиции, то есть сотрудниками совсем другого ведомства, что говорит о том, что они не предъявили удостоверения сотрудников КГБ – прим. ред.).
По мнению прокуратуры, поскольку хозяин квартиры на неоднократные требования открыть двери не реагировал, то сотрудники КГБ "правомерно взломали дверь и на законных основаниях вошли в квартиру".
Когда же подозреваемый открыл стрельбу, сотрудники КГБ "действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки" правомерно применили оружие и застрелили хозяина квартиры.
«Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», - резюмирует Генпрокуратура.
Источник: ej.by
10:05 29/09/2021
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