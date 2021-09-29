Напомним, что перестрелка в минской квартире произошла вчера, 28 сентября, а уже утром, 29 сентября Генпрокуратура заявила, что провела проверку и установила, что оружие сотрудниками КГБ было применено правомерно.





Так в ходе проверки установлено, что айтишник Андрей Зельцер "обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом".





Как отметила Генпрокуратура, у сотрудников КГБ было постановление о проведении обыска, санкционированного заместителем генерального прокурора.





При этом при подготовке к проведению процессуального действия сотрудники назвались представителями правоохранительных органов (на видео они представляются сотрудниками милиции, то есть сотрудниками совсем другого ведомства, что говорит о том, что они не предъявили удостоверения сотрудников КГБ – прим. ред.).





По мнению прокуратуры, поскольку хозяин квартиры на неоднократные требования открыть двери не реагировал, то сотрудники КГБ "правомерно взломали дверь и на законных основаниях вошли в квартиру".





Когда же подозреваемый открыл стрельбу, сотрудники КГБ "действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки" правомерно применили оружие и застрелили хозяина квартиры.





«Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», - резюмирует Генпрокуратура.