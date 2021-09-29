







"Генеральная прокуратура начала расследование гибели 29 заключенных во время столкновений сегодня днем [28 сентября] в тюрьме Литораль в Гуаякиле. Также были ранены 42 заключенных", - говорится в информации.





Ранее сообщалось о 24 погибших.





Власти отмечают, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме, порядок уже восстановлен.







