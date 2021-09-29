В Эквадоре 29 человек погибли при столкновениях в тюрьме
По меньшей мере 29 человек погибли, 42 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом сообщила Генпрокуратура республики на своей странице в Twitter.
"Генеральная прокуратура начала расследование гибели 29 заключенных во время столкновений сегодня днем [28 сентября] в тюрьме Литораль в Гуаякиле. Также были ранены 42 заключенных", - говорится в информации.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
Власти отмечают, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме, порядок уже восстановлен.
10:08 29/09/2021
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