







Накануне на сайте издания появился материал, в котором знакомые погибшего в Минске Андрея Зельцера положительно о нем отзывались (по официальной версии, 31-летний айтишник погиб в перестрелке с ворвавшимися к его квартиру силовиками и застрелил оперативника КГБ). После этой публикации провластные СМИ выступили со шквалом критики в адрес «Комсомолки».





В итоге сегодня при попытке открыть ресурс стоит заглушка Мининформации.



