Заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси»
В среду утром стало известно, что kp.by не открывается ни в РБ, ни за ее пределами. Таким образом ресурс пополнил «черный список» Мининформа.
Накануне на сайте издания появился материал, в котором знакомые погибшего в Минске Андрея Зельцера положительно о нем отзывались (по официальной версии, 31-летний айтишник погиб в перестрелке с ворвавшимися к его квартиру силовиками и застрелил оперативника КГБ). После этой публикации провластные СМИ выступили со шквалом критики в адрес «Комсомолки».
В итоге сегодня при попытке открыть ресурс стоит заглушка Мининформации.
09:55 29/09/2021
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