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Мальта открылась для вакцинированных туристов, в том числе – белорусов

Власти Мальты объявили об открытии с 23 сентября 2021 года границ для туристов.



Разрешение на въезд действует для граждан стран ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 стран мира. В списке есть и Беларусь.

Мальта обновила список стран, пишет toursoyuz.by, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями – при условии полной вакцинации.

Прививка должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency). В их числе – AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российских и китайских вакцин в списке разрешенных нет. Заметим, что в Беларуси на уровне Минздрава ведутся разговоры о приобретении 100 тысяч доз американского препарата  Pfizer. Кроме того, в стране появляется все больше туристов, привитых одной из разрешенных Евросоюзом вакцин – благодаря тому, что белорусы могут сделать такую прививку в одной из европейских стран – Польше, Литве, Румынии, куда наши туристы выезжают с деловыми либо лечебными целями.

Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом требуется специальное разрешение.
Источник: Лилия Кобзик
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