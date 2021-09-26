







Разрешение на въезд действует для граждан стран ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 стран мира. В списке есть и Беларусь.





Мальта обновила список стран, пишет toursoyuz.by, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями – при условии полной вакцинации.





Прививка должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency). В их числе – AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российских и китайских вакцин в списке разрешенных нет. Заметим, что в Беларуси на уровне Минздрава ведутся разговоры о приобретении 100 тысяч доз американского препарата Pfizer. Кроме того, в стране появляется все больше туристов, привитых одной из разрешенных Евросоюзом вакцин – благодаря тому, что белорусы могут сделать такую прививку в одной из европейских стран – Польше, Литве, Румынии, куда наши туристы выезжают с деловыми либо лечебными целями.



