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На этот раз его осудили на 3 года колонии за незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ст. 295-3 УК РБ), а именно за хранение в квартире средства для изготовления «коктейлей Молотова», пишет лишенный аккредитации spring96.org. Общий срок наказания для Кубарева составил 8 лет колонии усиленного режима.





Дело рассматривала судья Жанна Хвойницкая, сторону гособвинения представлял прокурор Александр Кулаковский.





Вторым обвиняемым по делу был Виталий Шкляр – парень, который привез жидкость для изготовления «коктейлей» в квартиру Кубарева, однако на заседания по делу он не явился, и его объявили в розыск. Дело против Шкляра выделили в отдельное производство.





Дмитрий Кубарев на суде отказался давать показания, поэтому зачитывались те, которые он давал в ходе следствия. Также еще на предыдущем суде он рассказывал, что на акции протеста после выборов он разговорился с человеком (Виталием Шкляром), который рассказал о своем желании изготовить “коктейли Молотова” и заверил, что имеет для этого ингредиенты. Кубарев предложил привезти их к нему, что тот парень и сделал (привез канистры растворителя). При обыске после задержания Кубарева они были найдены. Уголовное дело о хранении жидкости для "коктейлей Молотова" завели в начале июня.





Прокурор Кулаковский запросил для Кубарева 3 года колонии по статье 295-3 УК, а общее наказание, с учетом предыдущего, изменить с 7 лет на 8 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. В итоге судья Хвойницкая вынесла общее наказание - 8 лет усиленного режима.





11 августа Дмитрий Кубарев был жестоко задержан и доставлен в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же подписал явку с повинной. В его квартире прошел обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, технику (телефон, ноутбук), канистры с растворителем. После семи месяцев в СИЗО его осудили по статье об организации массовых беспорядков на 7 лет усиленного режима. Вину Кубарев не признал. В середине сентября суд присудил взыскать с политзаключенного в пользу "Минсктранса" 45 181 рублей 42 копейки. По мнению "Минсктранса", Кубарев остановил общественный транспорт на 107 маршрутах.