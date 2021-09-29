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"Мои публичные лекции пользуются большим спросом и интересом". О чем рассказывает в письмах жене Валентин Стефанович?

Заместитель председателя лишенного аккредитации Правозащитного центра "Весна" находится за решеткой в СИЗО-1 уже два с половиной месяца.

Валентин Стефанович

Его, как и председателя организации Алеся Беляцкого и юриста Владимира Лабковича, обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). У троих задержанных 14 июля весновцев наблюдаются проблемы с перепиской, но некоторые весточки все-таки доходят до близких. Жена Валентина Стефановича Алина получила вчера сразу два письма от 18 и 23 сентября. Правозащитник рассказал, пишет spring96.org, как совершенствует навыки преподавателя, рассказывая 11-12 сокамерникам про войны и рисуя карты, об ощущении поддержки с воли и почему цензор не пропустил с "Володарки" рисунки-приключения кисуна в тюрьме.

Валентин Стефанович пишет, что ощущает большую поддержку от близких, коллег и неравнодушных людей, но все равно скучает по семье:

“Даже сидя здесь и не имея полной информации, ощущаю большую поддержку на воле. То неизвестные люди денег на счет закинут, то в посылке яблок пришлют. Знаю, что и коллеги мои обо мне не забыли. От этого сидеть мне здесь гораздо легче. Хотя, конечно, все равно скучаю по тебе и по деткам".

Правозащитник поделился, что воспринимает свое заключение как творческую командировку:

"Поскольку большинство времени я вынужденно провожу в замкнутом пространстве с еще 11-12 человеками, то я много разговариваю и слушаю разные истории. Конечно, много очень смешных наблюдений и историй тут увидел и услышал. Юмор — очень сильная вещь, я это всегда знал и это то, что я сильно ценю и люблю. Когда мы снова будем вместе, я обязательно буду рассказывать их тебе. Осмысление этого увиденного, услышанного и пережитого надо будет изложить на бумаге. Вероятно, в виде коротких рассказов или новелл. Так что можно сказать, что я здесь в каком-то смысле в творческой командировке".

Весновец рассказал в письме, что его публичные лекции пользуются большим спросом в камере:

"Также я и здесь совершенствую свои навыки преподавателя. Рисую карты Европы времен Первой мировой и рассказываю про историю этой войны. Вчера, например, про Тихоокеанский театр военных действий во времена Второй мировой войны [рассказывал]. Также нарисовал для лучшей наглядности карту. В другой раз рассказывал про войны в Индокитае. Мои публичные лекции пользуются большим спросом и интересом. Просят [сокамерники] рассказывать еще. Так что я здесь устраняю пробелы в образовании".

Валентин написал жене Алине, что мечтает отправиться с ней в путешествие:

"Когда будем вместе, то я расскажу тебе много интересного и мои наблюдения. Ты же знаешь, что я везде найду что-нибудь интересное и интересных людей. В моих мечтах мы снова едем с тобой куда-то, слушаем нашу любимую музыку и много говорим. Я очень люблю так путешествовать с тобой, могу всю планету так объехать. Все еще будет, мы снова будем вместе и уже больше никогда не будем расставаться на всю долгую-долгую жизнь".

Правозащитник рассказал про рисунки-приключения кисуна, которые не пропустил цензор на свободу:

"Здесь уже включили отопление и у нас очень тепло теперь. К нам под окно приходит котик, а недавно кошка с котятами приходила. Их здесь на кухне, видимо, подкармливают. Я вот как-то нарисовал тебе мою жизнь в картинках в виде кисуна. На одной из картинок он был на прогулке в тюремном дворике, на другой — в душе мылся, а на третьей — сидел в камере за столом и ужинал. Очень смешно получилось, но вот местному цензору эти рисунки не понравились и письмо мне вернули назад с пометкой “Не прошло цензуры”. Не любят здесь шуток, короче".
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