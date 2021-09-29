Новый вид птиц обнаружен в Беларуси





В этот раз орнитологам попалась толстоклювая пеночка, сообщает blizko.by со ссылкой на общественную организацию “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. Гнездятся эти птицы далеко от нас: ближайшие места находятся под Новосибирском. В Европу ошибочно летят некоторые особи, поэтому европейцы радуются каждой такой встрече.





Птица была отловлена орнитологом Денисом Кителем. Это уже его восьмой новый для страны вид.





– Буквально на днях этот вид сфотографировали в Москве и сделали об этом пост в орнитологической группе, – рассказал Денис Китель. – Для Москвы такое наблюдение тоже необычно. Мы рассудили, что эта птица не может быть единичной, скорее всего, летят еще другие толстоклювые пеночки. Поэтому мы поставили около сетей, которыми отлавливаем птиц для кольцевания, колонку с голосом этого вида, и две ночи пробовали заманить эту птицу. Удалось.





Толстоклювая пеночка станет 340-м видом в списке птиц Беларуси.











