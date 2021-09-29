Возбуждено уголовное дело по пункту 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).





По версии следователей, пишет Reform.by, сотрудники КГБ штурмовали квартиру, потому что проводили спецмероприятия «по отработке адресов в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». 31-летний минчанин отказался открыть дверь и заблокировался в квартире. Он вел видеосъемку происходящего. Следователи уверены, что делал он это якобы для «хайпа». Когда силовики выбили дверь и вломились в квартиру, он открыл огонь из охотничьего ружья. В результате один из сотрудников КГБ получил смертельные ранения и скончался в больнице.





«С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ», — сообщает пресс-служба СК.





В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования.





Погибшего сотрудника КГБ звали Дмитрий, позывной «Нирвана».