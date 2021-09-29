О погибшем силовике известно лишь имя — Дмитрий. О погибшем минчанине — больше. Reform.by поговорил с соседями и знакомыми Андрея Зельцера, чтобы больше узнать о мужчине и его семье.





Как уже известно, Андрею было 31 год, он работал в Epam Systems и увлекался спортом. Его знакомая Марина (имя изменено по ее просьбе) познакомилась с Зельцером полгода назад, они вместе занимались фехтованием на сабле несколько раз в неделю. Марина не видела новостей о Зельцере до того, как мы с ней связались. Узнав о случившемся, девушка была в глубочайшем шоке. Самого Андрея она описывает как очень доброго и отзывчивого человека, который всегда улыбался.





«Андрей — кандидат в мастера спорта по фехтованию на рапире, но в последнее время очень увлекался саблей. Я знала, что Андрей работает айтишником, что у него есть жена и сын, маленький совсем еще. Боже, я не верю в то, что произошло», — добавляет девушка.









Марина подтверждает, что на опубликованном в провластных телеграм-каналах видео — Андрей.





«Я его везде узнаю, у него очень запоминающаяся внешность. Там даже на 58-й секунде электрокурточка — часть экипировки в спорте по фехтованию», — отмечает девушка.





Тренер Андрея по фехтованию отказался от комментариев. Коллега Зельцера, Янина, также не пожелала много говорить.





«Он был очень хорошим другом и коллегой. Мы сейчас находимся в состоянии шока и отрицания», — призналась Янина.





Дина знакома с Андреем со школьных времен, но не общалась с ним много лет. Новость о произошедшем девушке сбросили их общие знакомые. Дина признается, что сначала думала, что опубликованное видео на госканалах — постановка, но позже она и общие знакомые узнали на видео Андрея.





«Мы с Андреем жили в соседних домах в Уручье, знакомы были по локальной районной сети. Он был одним из администраторов. Занимался фехтованием со школьных времен. Он был очень отзывчивым. Если надо было что-то настроить, он обязательно помогал. Андрей очень добрый парень», — говорит девушка.





Ирина (имя изменено) прожила по соседству с Зельцерами пять лет. По ее словам, их семья была совершенно обычной.





«Андрей работал айтишником, Маша была домохозяйкой, она закончила курсы тестировщицы и учила английский. Они обычная приятная семья. Андрей тихий и очень вежливый, Маша в их семье рулила всем. У Андрея отец с инвалидностью. Маша и Андрей не ходили на протесты, иногда воду развозили, иногда помогали людям деньгами. Как и все адекватные люди, они не были довольны ситуацией в стране, но больше боялись за своего ребенка, опасались, что его могут забрать, поэтому никуда и не ходили», — говорит Ирина.





Instagram Андрея Зельцера





Она подчеркивает, что видео с места событий не вызывает у нее сомнений, и то, что происходило в доме во вторник, ему соответствует.





«На опубликованном видео точно они. Это кофта Маши и ее чехол на телефоне. Около подъезда с самого утра сегодня стоили трое подозрительных мужчин, видимо, дожидались, пока Маша отведет ребенка в школу или на курсы. Она его везде водила, то в Ратомку на лошадях кататься, то на какие-то курсы, постоянно хвалилась его успехами… Мы не ожидали вообще, что такое могло произойти. Но, судя по всему, все это правда. Уже в 13.30 были слышны выстрелы в подъезде, до сих пор милиция находится в квартире Маши и Андрея, в подъезд никого, кроме жителей, не пускают», — рассказала соседка.





Дом по ул. Якубовского, 29, где все произошло. Фото: Яндекс.Карты





Издание «Наша Ніва» также смогло связаться с матерью и тещей Андрея Зельцера. Мать отказалась от подробных комментариев, а теща сообщила, что ее дочь и жена Андрея, Мария, сейчас задержана и находится на Окрестина, никакой информации у семьи нет. Маленький сын пары во время случившегося был в школе (прямо напротив дома — прим. Reform.by), бабушка его забрала. Женщина говорит, что Андрей — прекрасный и очень добрый, спокойный и рассудительный человек, «мечта любой тещи». Родственники в глубоком шоке.



