В частности, перечень безрецептурных лекарств предлагается пополнить препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы, пишет officelife.media





По оценке министра здравоохранения Пиневича, речь идет о средствах, которые применяют пожилые и лица с хроническими заболеваниями.





Поскольку эта категория граждан входит в группу риска и наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и тяжело ее переносит, стоит задача исключить необходимость посещения поликлиники только для выписывания рецептов.





Поэтому проект постановления предлагает на период распространения инфекции COVID-19 возможность приобретать лекарства за полную стоимость без рецепта врача.



