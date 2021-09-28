Минздрав предлагает на период пандемии расширить список безрецептурных лекарств
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления, расширяющий перечень лекарств, отпускаемых без рецепта врача.
В частности, перечень безрецептурных лекарств предлагается пополнить препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы, пишет officelife.media
По оценке министра здравоохранения Пиневича, речь идет о средствах, которые применяют пожилые и лица с хроническими заболеваниями.
Поскольку эта категория граждан входит в группу риска и наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и тяжело ее переносит, стоит задача исключить необходимость посещения поликлиники только для выписывания рецептов.
Поэтому проект постановления предлагает на период распространения инфекции COVID-19 возможность приобретать лекарства за полную стоимость без рецепта врача.
21:02 28/09/2021
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