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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минздрав предлагает на период пандемии расширить список безрецептурных лекарств

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления, расширяющий перечень лекарств, отпускаемых без рецепта врача.

В частности, перечень безрецептурных лекарств предлагается пополнить препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы, пишет officelife.media

По оценке министра здравоохранения Пиневича, речь идет о средствах, которые применяют пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

Поскольку эта категория граждан входит в группу риска и наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и тяжело ее переносит, стоит задача исключить необходимость посещения поликлиники только для выписывания рецептов.

Поэтому проект постановления предлагает на период распространения инфекции COVID-19 возможность приобретать лекарства за полную стоимость без рецепта врача.
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