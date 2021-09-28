+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Компетентно. Профессор Руммо высказался об антипрививочниках: "Невежды в 21 веке"

При отсутствии противопоказаний прививаться нужно обязательно. Личным мнением о необходимости вакцинироваться от коронавируса и об антипрививочниках директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, профессор Олег Руммо поделился в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

О. Руммо считает, что люди, агитирующие против вакцинации, – невежды в 21 веке.

– А если у них еще и белый халат на плечах, то они невежды в 10 раз больше, – добавил заслуженный врач Республики Беларусь.

О. Руммо отметил, что он не вирусолог, не иммунолог и не эпидемиолог, но как врач уверен в необходимости вакцинации.

– Все говорят, что есть побочные эффекты и так далее. Но если нет противопоказаний, прививаться надо однозначно. Я видел результаты того, что делает болезнь с людьми. Учитывая, что мы концентрировали самых тяжелых больных, я не только успехи видел, но и, к сожалению, смерти молодых людей. Поэтому идите прививаться! – сказал директор МНПЦ.
minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]