О. Руммо считает, что люди, агитирующие против вакцинации, – невежды в 21 веке.





– А если у них еще и белый халат на плечах, то они невежды в 10 раз больше, – добавил заслуженный врач Республики Беларусь.





О. Руммо отметил, что он не вирусолог, не иммунолог и не эпидемиолог, но как врач уверен в необходимости вакцинации.





– Все говорят, что есть побочные эффекты и так далее. Но если нет противопоказаний, прививаться надо однозначно. Я видел результаты того, что делает болезнь с людьми. Учитывая, что мы концентрировали самых тяжелых больных, я не только успехи видел, но и, к сожалению, смерти молодых людей. Поэтому идите прививаться! – сказал директор МНПЦ.