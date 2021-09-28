Компетентно. Профессор Руммо высказался об антипрививочниках: "Невежды в 21 веке"
При отсутствии противопоказаний прививаться нужно обязательно. Личным мнением о необходимости вакцинироваться от коронавируса и об антипрививочниках директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, профессор Олег Руммо поделился в эфире Первого национального канала Белорусского радио.
О. Руммо считает, что люди, агитирующие против вакцинации, – невежды в 21 веке.
– А если у них еще и белый халат на плечах, то они невежды в 10 раз больше, – добавил заслуженный врач Республики Беларусь.
О. Руммо отметил, что он не вирусолог, не иммунолог и не эпидемиолог, но как врач уверен в необходимости вакцинации.
– Все говорят, что есть побочные эффекты и так далее. Но если нет противопоказаний, прививаться надо однозначно. Я видел результаты того, что делает болезнь с людьми. Учитывая, что мы концентрировали самых тяжелых больных, я не только успехи видел, но и, к сожалению, смерти молодых людей. Поэтому идите прививаться! – сказал директор МНПЦ.
20:04 28/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение