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Крестовый поход: в Миорском районе на картошку бросили Красный крест

Красный крест помогает убирать картошку в Миорском районе — там картофелеуборочный комбайн есть только в одном из четырех колхозов, культивирующих эту культуру.

Уборка картофеля. иллюстративное фото photo.bymedia.net

Картофелеуборочный комбайн есть только в СУП «Титово», остальные хозяйства вынуждены убирать урожай картофелекопалками. Поэтому колхозам требуется помощь в подборке клубней, вытрясаемых этими агрегатами на землю, так как своих рук не хватает.

Например, в ПУПКС «Миорский», где картофелем было засеяно пять гектаров, в первый день, кроме колхозников, «второй хлеб» убирали мелиораторы. Затем к ним присоединились сотрудники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, управления по сельскому хозяйству и продовольствию, райисполкома и даже организации «Красного Креста», сообщает газета «Міёрскія навіны».

Всего в Миорском районе в 2021 году картофелем засеяли 27 гектаров, с начала уборки успели накопать более 50 тонн при средней урожайности 106 центнеров с гектара.

В 2020 году урожайность картофеля в Миорском районе составила всего 49 центнеров с гектара, а накопали в том году 277 тонн картошки.
vitebsk.cc
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