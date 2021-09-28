«Уволен за прогул со 2 по 15 сентября, поскольку отбывал административный арест в Новополоцком ЦИПе, — объясняет доцент, которому присудили 15 суток за репосты материалов телеканала, признанного экстремистским. — Так и записано в трудовой книжке. На письменную просьбу предоставить мне отпуск за свой счет по независящим от меня обстоятельствам, новоназначенный ректор поставил резолюцию — возражаю».





Ректор в Полоцком университете сменился в марте — им стал сенатор Олег Романов.





Ранее Виктора Якубова дважды задерживали: за участие в акциях присуждали по 15 суток (всего он провел за решеткой 45 суток). Но тогда преподавателя не уволили.





«Сам удивился. Тогда по Трудовому кодексу административка считалась обстоятельствами непреодолимого характера. Конечно, меня пожурили, вынесли выговор, но с осени я не участвовал в массовых мероприятиях, поэтому формально администрация меня не трогала».





Якубов сам выпускник ПГУ. Работал здесь с 2007 года. Стажировался в университетах Польши, России, Венгрии.





«Я патриот университета, многое делал для его развития. Вместе с друзьями создал специальность «социальные коммуникации», — делится он.





Предложений по трудоустройству у историка пока нет. Говорит, готов рассматривать разные варианты.





«Кто-то теряет, кто-то находит. У белорусов нет команды «назад», мы разворачиваемся и «вперед»!» — написал Виктор в фейсбуке.





Изменения в Трудовом кодексе начали действовать с 30 июня. В статье 42 прописали дополнительные основания для увольнения работника по инициативе нанимателя. Среди них — отсутствие на работе в связи с административным арестом, участие в незаконной забастовке или принуждение к этому коллег, пишет