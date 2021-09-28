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Не поверите! 10 и 12-летняя девочки взломали магазин - родители запретили им дружить

В Щучинском районе две девочки ограбили магазин

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, на преступление решились девочки в возрасте 10 и 12 лет. Родители школьниц запретили им дружить, а подружки, затаив обиду, решились на преступление.

Девочки договорились, что возьмут дома ножи, выберутся ночью через окно и встретятся у частного продуктового магазина. 

Сначала юные преступницы сделали надрез в первой пластиковой двери небольшого частного магазинчика, затем открыли и вторую дверь и так пробрались внутрь. В магазине девочки взяли не только продукты и игрушки, но и захватили бутылку водки, шампанское и 20 блоков сигарет.

Всего из магазина было похищено около 20 пакетов с продуктами питания на общую сумму около 200 рублей.

После ограбления девочки пошли домой к одной из них, выпили водки и уснули.

Как пояснили в ИДН Щучинского РОВД, в действиях несовершеннолетних усматриваются составы административных правонарушений - мелкое хищение (ст. 11.1 КоАП РБ) и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 11.3 КоАП РБ). 

Но так как ни одна из юных грабительниц еще не достигла возраста, с которого наступает административная ответственность, к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли их родителей (ст.10.3 КоАП РБ).
Источник: KP.BY
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