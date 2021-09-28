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Папа Римский планирует визит в Украину

О планах понтифика сообщил митрополит Львовский.


В 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита еще согласовывается, сообщает Католическое информационное агентство (KAI).

О планах понтифика посетить Украину заявил в своем интервью архиепископ Мечислав Мокшицкий.

На соответствующий вопрос журналиста, Мокшицкий сказал: "Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году".

Также он заявил, что католическая церковь все время следит за событиями на Донбассе, осуждает оккупацию Украины и участвует в организации гуманитарных акций и конвоев для защитников Украины.
Источник: zn.ua
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