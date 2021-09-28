Верховный суд ликвидировал международное общественное объединение "Гендерные перспективы". Организация выступила с заявлением:





"Сегодня Верховный суд принял решение о ликвидации нашей организации, международного общественного объединения "Гендерные перспективы". Это несправедливое решение не может зачеркнуть 11 лет тяжелой, не всегда благодарной, но очень увлекательной работы замечательной команды профессиональных специалисток.





Нам не понять, как после стольких лет тесного сотрудничества с государством, бесконечного участия во всевозможных советах, рабочих группах, координационных механизмах, совещаниях и пр. это же государство в одночасье посчитало нашу работу неэффективной и даже преступной, запретив ее продолжать.





Очевидно, что до потребностей огромного количества женщин, которые переживают домашнее насилие или дискриминацию по полу, и которых мы защищали все это время в меру своих сил, сейчас нет дела.





Несмотря на это, именно сегодня мы хотим еще раз поблагодарить всех наших партнёрок и партнёров из некоммерческих организаций, международных институтов, медиа и даже государственных органов и учреждений за многолетнее сотрудничество, за любовь к людям и желание им помочь, за смелость и неравнодушие, за умение не сдаваться и идти вперед вопреки всему.





Бесконечное восхищение мы выражаем всей нашей команде, о работе с которой можно только мечтать. Но самая большая благодарность - нашим клиенткам и клиентам, женщинам, чьи боль и слезы научили нас работать и создавать ту страну, в которой уважают людей и законы.





И которой Беларусь обязательно станет", - говорится в заявлении "Гендерных перспектив"



