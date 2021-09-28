Двум могилевчанам дали 5 лет колонии за видео в инстаграме с призывом "бить ОМОН"
27 сентября Могилевский областной суд приговорил Сергея Пруса и Дмитрия Бондарева к 5 годам колонии по обвинению в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) за видео в инстаграме, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По версии следствия, обвиняемые в нетрезвом состоянии опубликовали в инстаграме видео, в котором «склоняли неопределенный круг лиц» к насилию против могилевского ОМОНа. По словам прокуратуры, в этом же ролике было показано участие обвиняемых в несанкционированных митингах с «протестной атрибутикой».
Правозащитники пишут, что в видео мужчины призывали «бить ОМОН» под стенами могилевской тюрьмы, но сами не пришли.
На суде обвиняемые полностью признали свою вину.
В отношении Бондарева суд применил принудительные меры безопасности и лечения как к лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, сообщает Верховный суд.
Источник: mediazona.by
14:46 28/09/2021
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