



По версии следствия, обвиняемые в нетрезвом состоянии опубликовали в инстаграме видео, в котором «склоняли неопределенный круг лиц» к насилию против могилевского ОМОНа. По словам прокуратуры, в этом же ролике было показано участие обвиняемых в несанкционированных митингах с «протестной атрибутикой».





Правозащитники пишут, что в видео мужчины призывали «бить ОМОН» под стенами могилевской тюрьмы, но сами не пришли.





На суде обвиняемые полностью признали свою вину.





В отношении Бондарева суд применил принудительные меры безопасности и лечения как к лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, сообщает Верховный суд.