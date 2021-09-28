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"Разворачиваем скорые": Врачи начали массово писать о ситуации с коронавирусом в Беларуси

"Еще несколько недель назад ситуация была сложной, но управляемой. Сейчас же ее можно описать одним словом: хаос".

"Разворачиваем скорые": Врачи начали массово писать о ситуации с коронавирусом в Беларуси
фото носит иллюстративный характер
Еще год назад беларусы возмущались: ладно минздрав, но почему молчат медики и никто в открытую не расскажет, сколько беларусов на самом деле болеет коронавирусом и умирает от него? 

В этом ковид-сезоне ситуация заметно изменилась: врачи начали рассказывать честные истории из беларуских больниц о том, как сейчас болеют люди, сколько человек ежедневно умирает и правда ли вакцина, которой, увы, не доверяет большинство беларусов, помогает пережить эту болезнь с минимальными потерями. 

The Village Беларусь собрал самые свежие истории и вместе с медиками просит вас: берегите себя и окружающих.

«Они продолжают закапываться в собственной лжи и лицемерии»

ОЛЬГА САДОВСКАЯ
Врач 6-й ГКБ Минска

"Знаю, что тема смертности в Беларуси от COVID-19 уже набила оскомину. Но я до сих пор не могу понять, зачем скрывать реальные цифры? 

Все и так уже увидели, что Минздрав обо..ался (еще и крепко измазался), столкнувшись с настоящим вызовом.

Ну признайте, что провалили этот экзамен. Проанализируйте ошибки, сделайте выводы и начните реально работать.

А не признаются. Потому что исправить ничего не могут. Администраторы профнепригодны, нет гибкости, система инертна и неповоротлива, управление основано на запугивании и создании «хорошей» картинки на бумаге. 

Горизонтальных связей ней, врачи демотивированы, выгорают, деньги на зарпл ты и лекарства заканчиваются, специалисты уезжают, острый кадровый голод.

Рекомендации по кислородотерапии появились спустя полтора (!!!) года. И есть подозрение, что одной из мотиваций их написания была огромная проблема с запасами и распределением этого самого медицинского кислорода. 

В одном из отделений реанимации нашей клиники давление в системе на протяжении этого года не поднималась выше 2,5атм. (при этом минимально допустимое — 4атм). И с этим связаны многие неудачи в лечении пациентов с COVID-19.

И со всем остальным так же, как с кислородом.

Каждый из нас, врачей, знает, сколько пациентов умирает в день в клинике. Максимум, что я помню — 12 человек в сутки. 12 в одной 6-й ГКБ. А собирая информацию от коллег из нескольких перепрофилированных клиник Минска, я получала цифры количества смертей около 30-40 в сутки. 

И это пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, вынесенной в основной диагноз.

Признав реальные цифры смертности, МЗ вызвал бы хоть немного уважения. Но они продолжают закапываться в собственной лжи и лицемерии, вызывая только отвращение и гнев".

«Начал работать практически принцип военной сортировки»

НИКА СЯХОВИЧ
Бывший врач-анестезиолог 5 ГКБ Минска, уехала из страны из-за политического преследования со стороны властей

— Насколько мне известно от коллег и родственников, с кем поддерживаю связь, в РБ сейчас ситуация близкая к тому, что было весной 2020-го. Антиваксерские настроения и отсутствие нормальных профилактических мер привели к тому, что больницы переполнены, в поликлиниках многочасовые очереди, начал работать практически принцип военной сортировки.

В ответ на пост Ники написал врач 10-й ГКБ:

«Сухо ответили: еще по спискам со среды ездим, не успеваем»


МАЯ ТЕРЕКУЛОВА
Врач МГ ЦРБ

— Август-сентябрь, пока другая докторка была в отпуске, я вела амбулаторно в нашем районе ковид у детей.

Упаковываться в целлофан целиком мне было влом, ходила по домам к больным ковидом в своих очках для зрения, хорошей плотной маске (ffp3) и щедро поливая спиртом руки. И ещё вакцинированная — синоваком — в феврале.

Неделю назад вот затемпературила, сдала и ИФА и ПЦР для надежности — оказалось нет, что-то другое подхватила. Скорее, от своих родных детей, они накануне мне немного энтеровирусного продемонстрировали.

Температура побыла у меня сутки с некоторым першением в горле, насморком и прошла. Через 12 дней сходила ревакцинировалась Спутником. А то ж так себя корила в день температуры за упущенное время.

Я это к тому, что маска, очки, спирт на руках и вакцина полугодовой давности лично меня достаточно защитили даже от плотного контакта с инфекцией.

С началом учебного года коронавирус прям стартанул. Из десяти детей в неделю все лето — до десяти детей в день в первые же недели сентября. Дети по-прежнему болеют с гриппоподобной симптоматикой и редко осложняются. 

Летальных случаев среди контактных с ними пожилых людей много.


Поток очень большой. Лаборатория все лето работавшая по часам — результаты в девять и в три — теперь может выслать результаты к семи вечера. Учитывая, что у них рабочий день до шести, масштаб нагрузки понятен.

Если позвонить ковидной бригаде и сказать «у меня тут на вызове ребенок контактный с симптомами, возьмите, пожалуйста» — в августе они приезжали через час-другой, а в пятницу они сухо ответили «ещё по спискам со среды ездим, не успеваем, составьте официальный запрос». Тоже масштаб понятен.

Я это к тому, чтобы лишний раз напомнить актуальное: маска, спирт в руках, вакцинация, массовые мероприятия лишний раз не посещать.

Из неожиданных последствий ковида — бывалые педиатры отметили, что число кишечных инфекций снизилось даже не в два раза, а раз в пять. Тоже, видимо, лишний раз спиртом руки помогает. Хорошая всеобщая привычка оказалась.

Что анонимно рассказывают врачи из разных минских больниц

Сообщество медиков «Белые халаты» тоже чуть ли не ежедневно публикует конкретные и честные инсайды от врачей разных беларуских медучреждений, чего раньше в таких масштабах тоже не было, вот несколько последних:

«Работаю в приемном покое Минской центральной районной клинической больницы. Новых больных с Covid-19 не принимаем, так как мест давно нет.

Весь стационар забит до отказа. Машины скорой помощи, которые привозят новых пациентов, разворачиваем на Минск, а они уже везут больного туда, где есть место.

Еще несколько недель назад ситуация была сложной, но управляемой. Сейчас же ее можно описать одним словом: хаос. Жаль работников скорых, которым приходится мотаться по Минску и району с больными на руках».

"10-я больница уже давно работает с ковидом. Я помню, как нам было тяжело прошлой осенью, когда было много людей, когда не хватало кислородных точек. Но тогда мы как-то справлялись.

То, что происходит сейчас, даже сравнить нельзя..." Продолжение по ссылке
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