Это нарушение закона о средствах массовой информации. За него предусмотрено административное наказание.













В соцсетях сотрудники "Минской правды" опровергали, что остались без главного редактора. В редакции говорили, что кандидатура Ольги Селезневой — "на согласовании". Это было довольно странное объяснение, так как перед этим как минимум в одном из номеров издания она была указана главным редактором, а потом уже нет.







