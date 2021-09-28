Уже три номера оскандалившейся "Минской правды" вышли с нарушением закона о СМИ
Уже три номера скандально известной государственной газеты "Минская правда" вышли без сведений о главном редакторе или исполняющем его обязанности.
Это нарушение закона о средствах массовой информации. За него предусмотрено административное наказание.
Имя главного редактора исчезло из газеты после выхода скандальной карикатуры на католических священников.
В соцсетях сотрудники "Минской правды" опровергали, что остались без главного редактора. В редакции говорили, что кандидатура Ольги Селезневой — "на согласовании". Это было довольно странное объяснение, так как перед этим как минимум в одном из номеров издания она была указана главным редактором, а потом уже нет.
Источник: euroradio.fm
12:53 28/09/2021
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