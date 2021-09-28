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Молодые тоже умирают от коронавируса - даже после вакцинации

Поскольку в Беларуси нет честной информации о ситуации с коронавирусом, узнаем, что происходит, на примере соседей, где, кстати, и вакцинация идет более быстрыми темпами, и коронавирусные ограничения достаточно жесткие.

В Литве от коронавируса скончались еще двое молодых мужчин, сообщает DELFI.lt 

В минувшую пятницу скончался житель Радвилишкского района, которому не было и 30 лет. В тот же день в Клайпедской университетской больнице скончался молодой человек 1990 г.р. 

Пресс-секретарь Республиканской шяуляйской больницы Зита Кактене сказала Delfi, что у покойного были сопутствующие заболевания. Какие именно, без разрешения близких она назвать не может. Представитель Департамента статистики Литвы Бируте Столите сказала порталу Delfi, что скончавшийся был привит от коронавируса. 

По словам представителя Клайпедской больницы Айсте Норейкайте, скончавшийся в пятницу мужчина 1990 г.р. не был привит. По закону о защите персональных данных, подробнее рассказать о том, когда он попал в больницу, и были ли у него хронические заболевания, Норейкайте не могла. 

Это не единственный молодой человек, который в последнее время скончался от коронавируса в Шяуляй. 14 сентября в этой больнице от ковида скончалась 39-летняя учительница. 

По словам Кактене, в реанимации Республиканской шяуляйской больницы сейчас лежат 16 больных коронавирусом, 15 из них - с сопутствующими заболеваниями. Самому младшему пациенту 48, старшему – 73 года. 
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