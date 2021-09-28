Станислава Богданкевича и экс-кандидата в президенты-2001 Владимира Гончарика. Салідарнасць » поинтересовалась об отношении к вакцинации и действиям властей по борьбе с ковидом у бывшего главы Нацбанкаи экс-кандидата в президенты-2001





«У меня недавно скончался друг»





Станислав Богданкевич рассказал, что вакцинировался:





– Прививку сделал, правда, недавно. Мои близкие вакцинировались раньше, я тянул, поскольку, будучи пенсионером, редко встречаюсь с компаниями людей. Но все же решил привиться «Спутником V». Организм не заметил ни первого укола, ни второго.





Считаю, что вакцинироваться надо. Какие-то прививки делали уже тысячу лет назад. Отказ от них – это все-таки невежество, нужно верить в науку. Эксперимент уже проведен на миллионах людей, чего тут уже бояться.





Много людей умирает. У меня недавно скончался друг, накануне было 40 дней. Он тяжело болел ковидом, более месяца лежал в больнице, как следствие – микроинсульт, – рассказал Богданкевич.









По официальной статистике двумя дозами вакцины в Беларуси привилось меньше 20% населения. Это в разы меньше, чем в европейских странах. Почему так? Богданкевич считает, что объяснение заключается в нескольких причинах.





– Глава режима с самого начала заявлял, что никакого вируса в Беларуси нет. Видимо, некоторые ориентировались на него. А потом пошла фальшивая статистика, занижение смертности. Масса людей посчитала, что ничего страшного не происходит. Не было частых разъяснений, что нужно вакцинироваться.





Масса людей относится к «Спутнику V» с недоверием. Поэтому стоит приобретать не только российскую, но и западные вакцины. Не нужно жалеть денег.





Кстати, я не вижу ничего плохого в мягком и разумном принуждении, чтобы люди не заражали других. Думаю, в обязательном порядке должны пройти вакцинирование люди из сферы обслуживания, преподаватели, студенты, военнослужащие. Нужно как-то их мотивировать, – сказал собеседник «Салiдарнасцi».





Обсуждая действия властей, бывший глава Нацбанка не смог обойти и общественно-политическую ситуацию в стране. Он отметил «запредельный» уровень репрессий и страха.





– Дикая страна. Когда такое было в Беларуси? Даже при советской власти в последние десятилетия ее существования ничего подобного не было, – подытожил Богданкевич.





«В общественном транспорте люди безобразно себя ведут»





Владимир Гончарик положительно относится к вакцинации от коронавируса, но прививку пока не сделал из-за проблем со здоровьем.





– Я за вакцинацию, но сам, к сожалению, до сих пор не привился по двум причинам. Во-первых, не было китайской вакцины. К российскому «Спутнику V» отношусь настороженно. Из опыта соседей и знакомых китайская вакцина переносится организмом легче.





А во-вторых, немного подвело здоровье – пришлось вакцинацию отложить.





Но в принципе я за то, чтобы делать прививку. Как понимаю, вакцинация не спасает от болезни, но с ней ковид легче переносится.





Что меня настораживает: в общественном транспорте и других местах люди безобразно себя ведут – многие без масок, социальную дистанцию не соблюдают.





Это печально: нужно самим заботиться о своем здоровье, а не проявлять беспечность и расхлябанность. Причем, я это наблюдаю не только среди молодых, но и среди людей в возрасте.





И если в магазинах на кассах требуют маски, то на входе в метро часто никаких замечаний не делают. Считаю, людей стоит хотя бы предупреждать.





Хотя после первого этапа борьбы с коронавирусом в Беларуси власти более трезво подходят к этому делу. И вакцины закупили, и рекламу дают, и больницы перепрофилировали.





Но, наверное, стоит более масштабную агитационную кампанию проводить, внедряя в сознание людей мысль, что они сами должны заботиться о своем здоровье, – сказал собеседник «Салiдарнасцi».





Высказался он и о политической ситуации в стране:





– Такой трудный период был разве что при распаде Советского Союза. Люди чувствовали сильную неуверенность в будущем, это сказывалось на отношении к жизни, приводило к процветанию пьянства. Что-то похожее я наблюдаю сейчас: в обществе апатия, недоверие к власти, которая своими действиями примирению не способствует. А насилием и пропагандой проблему не решить.