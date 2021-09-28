Молодую женщину накануне похоронили, сообщает @zamkadomby





О смерти 34-летней Анны написали ее родственники в соцсетях. Как утверждается в сообщении, на вызов не приехала «скорая»: "Участковый врач сказал, что вы здоровы, в итоге Анна, ранее вызывавшая «скорую», скончалась".









В комментариях мозыряне стали делиться подобными историями. Одна девушка рассказала: «Мою мамочку тоже лечили от обычной простуды, неделю ходили по врачам, толку ноль… мамочки больше нет… 23.09 я ее похоронила, за неделю не стало… обычная простуда как говорили… 47 лет, здоровая женщина без хронических болезней, лежит в земле».