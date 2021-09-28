+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соцсети: в Мозыре умерла 34-летняя мать троих детей - на вызов не приехала "скорая"

В Мозыре произошла трагедия. Умерла 34-летняя мать троих детей

Соцсети: в Мозыре умерла 34-летняя мать троих детей - на вызов не приехала "скорая"
Молодую женщину накануне похоронили, сообщает @zamkadomby

О смерти 34-летней Анны написали ее родственники в соцсетях. Как утверждается в сообщении, на вызов не приехала «скорая»: "Участковый врач сказал, что вы здоровы, в итоге Анна, ранее вызывавшая «скорую», скончалась".


В комментариях мозыряне стали делиться подобными историями. Одна девушка рассказала: «Мою мамочку тоже лечили от обычной простуды, неделю ходили по врачам, толку ноль… мамочки больше нет… 23.09 я ее похоронила, за неделю не стало… обычная простуда как говорили… 47 лет, здоровая женщина без хронических болезней, лежит в земле».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]