Сейчас Наталья отбывает наказание в Гомеле, куда ее этапируют — не ясно. Особенно с учетом того, что в Беларуси нет отдельных тюрем для женщин, пишет Наша нива.





По закону перевод в другое учреждение за злостное нарушение порядка возможен.





«Наш Уголовно-процессуальный кодекс допускает перевод из исправительной колонии в тюрьму на срок не более трех лет. Поскольку Наталье Херше осталось отбывать меньше этого срока, она может находиться в тюрьме до окончания назначенного судом наказания», — говорит юрист Гарри Погоняйло.





Вопрос в том, что у нас нет отдельных тюрем для женщин. Как правило, женщины находятся просто в отдельных камерах.





По словам правозащитника Павла Сапелко, ситуация, когда осужденную переводят из колонии в тюрьму, — чрезвычайно редкая.





«Мужчины-заключенные практически не говорят о том, что в тюрьмах были когда-то женщины. Эти случаи становились нам известны как легенды: кто-то слышал, что они есть, называли пару имен. Официально статистики по этой категории не было.





Проблема в том, что если не будет женщин в тюрьме, то Наталья будет фактически в одиночке», — комментирует Павел Сапелко.











