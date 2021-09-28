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Политзаключенную Наталью Херше переведут в мужскую тюрьму?

Накануне стало известно, что политзаключенную Наталью Херше собираются перевести из исправительной колонии в тюрьму. Такое решение принял суд на выездном заседании.

Политзаключенную Наталью Херше переведут в мужскую тюрьму?
Сейчас Наталья отбывает наказание в Гомеле, куда ее этапируют — не ясно. Особенно с учетом того, что в Беларуси нет отдельных тюрем для женщин, пишет Наша нива.

По закону перевод в другое учреждение за злостное нарушение порядка возможен.

«Наш Уголовно-процессуальный кодекс допускает перевод из исправительной колонии в тюрьму на срок не более трех лет. Поскольку Наталье Херше осталось отбывать меньше этого срока, она может находиться в тюрьме до окончания назначенного судом наказания», — говорит юрист Гарри Погоняйло.

Вопрос в том, что у нас нет отдельных тюрем для женщин. Как правило, женщины находятся просто в отдельных камерах.

По словам правозащитника Павла Сапелко, ситуация, когда осужденную переводят из колонии в тюрьму, — чрезвычайно редкая.

«Мужчины-заключенные практически не говорят о том, что в тюрьмах были когда-то женщины. Эти случаи становились нам известны как легенды: кто-то слышал, что они есть, называли пару имен. Официально статистики по этой категории не было.

Проблема в том, что если не будет женщин в тюрьме, то Наталья будет фактически в одиночке», — комментирует Павел Сапелко.
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