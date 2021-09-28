



Обыск состоялся в рамках дела об угрозах в адрес старшего прокурора Брестской городской прокуратуры Михаила Булыгина. Гнаук проходит по этому делу свидетелем.





Тем не менее, у женщины провели обыск и изъяли старенький ноутбук, флешку и мобильник.





В течение последнего года Гнаук уже дважды судили — по "хороводному делу" и за "оскорбление Лукашенко".





Булыгин был гособвинителем на суде над Гнаук за оскорбление Лукашенко. Его личные данные появились в телеграм-канале "ЧКБ Брест и область". После этого силовики возбудили уголовное дело.