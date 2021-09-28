В лесу под Минском избили грибника





Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.





"В Минское РУВД из больницы скорой медицинской помощи сообщили о поступлении с телесными повреждениями 58-летнего мужчины. У него диагностированы травмы головы, относящиеся к тяжким телесным повреждениям. Медикам он пояснил, что его избил неизвестный в лесном массиве вблизи деревни Озерцо", - рассказали в УВД.





Потерпевший рассказал, что собирал грибы в лесу. К нему подошли два незнакомых молодых человека, с которыми завязался разговор на бытовые темы. Затем между мужчиной и одним из парней возник конфликт. Молодой человек нанес грибнику несколько ударов руками и ногами по голове, а затем снял с руки потерпевшего золотое кольцо стоимостью Br500.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Минского РУВД установили, что преступление совершил 27-летний минчанин, ранее судимый за грабеж.





Как пояснил подозреваемый, кольцо он сдал в ломбард, а деньги использовал для личных нужд. В настоящее время кольцо изъято.





В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 (разбой), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.