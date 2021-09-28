+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В лесу под Минском избили грибника

В Минском районе раскрыто разбойное нападение на грибника.


Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Минское РУВД из больницы скорой медицинской помощи сообщили о поступлении с телесными повреждениями 58-летнего мужчины. У него диагностированы травмы головы, относящиеся к тяжким телесным повреждениям. Медикам он пояснил, что его избил неизвестный в лесном массиве вблизи деревни Озерцо", - рассказали в УВД.

Потерпевший рассказал, что собирал грибы в лесу. К нему подошли два незнакомых молодых человека, с которыми завязался разговор на бытовые темы. Затем между мужчиной и одним из парней возник конфликт. Молодой человек нанес грибнику несколько ударов руками и ногами по голове, а затем снял с руки потерпевшего золотое кольцо стоимостью Br500.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Минского РУВД установили, что преступление совершил 27-летний минчанин, ранее судимый за грабеж.

Как пояснил подозреваемый, кольцо он сдал в ломбард, а деньги использовал для личных нужд. В настоящее время кольцо изъято.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 (разбой), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]