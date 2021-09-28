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Врачи выявили коронавирус у 8-месячного младенца в Беларуси

Вирус у младенца обнаружили в Лельчицкой центральной районной больнице, где для пациентов с коронавирусом выделена 81 койка.


Коронавирус подтвержден у восьмимесячного малыша в Лельчицком районе, сообщает издание "Светлае жыццё" со ссылкой на врача-инфекциониста местной больницы Ирину Жук.

Доктор рассказала, пишет Sputnik, что в стационаре от пневмоний лечение проходят 80 человек, у 45 из них выявлен COVID-19. Почти половина заболевших – это люди трудоспособного возраста. Среди четырех детей с подтвержденным коронавирусом есть восьмимесячный ребенок.

"В ковидных отделениях райбольницы оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также подозрением на него четыре врача, такое же количество работает в реанимационном отделении, один врач – в контактной группе для лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно. Кроме этого, при необходимости привлекаются узкие специалисты-врачи, – рассказала в интервью газете представитель медучреждения.

Последние данные

За минувшие сутки в Беларуси выявлено 1946 новых пациентов с коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 532 149 случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 4102 человека.

В минувшие выходные в Беларуси был установлен рекорд по числу летальных исходов: 25 сентября в республике скончались 15 человек.

Четвертая волна

В середине сентября власти официально объявили начало нового витка эпидподъема.

На фоне высоких цифр по заболеваемости коронавирусом Минздрав отменил плановые визиты в поликлиники и постепенно увеличивает число больниц, перепрофилированных под оказание помощи пациентам с коронавирусом.
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