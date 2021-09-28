











«Находясь в реанимации, человек порой пребывает на гране жизни и смерти. И очень страшно, когда в такие моменты рядом с ним нет родных и близких, которые могли бы поддержать его или просто быть рядом. В реанимации человек не может даже услышать по телефону пару теплых слов от родных, не может быть в тишине и спокойствии, так как на соседней кровати другой человек с криками и стонами уходит в иной мир», — рассуждает священник на сайте епархии.



