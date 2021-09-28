Фотофакт: Полоцкий священник служит в «красной зоне» городской больницы
В Полоцкой городской больницей № 1 в «красной зоне», где лежат больные коронавирусом, регулярно служит и беседует с больными иерей Александр Козел.
«Находясь в реанимации, человек порой пребывает на гране жизни и смерти. И очень страшно, когда в такие моменты рядом с ним нет родных и близких, которые могли бы поддержать его или просто быть рядом. В реанимации человек не может даже услышать по телефону пару теплых слов от родных, не может быть в тишине и спокойствии, так как на соседней кровати другой человек с криками и стонами уходит в иной мир», — рассуждает священник на сайте епархии.
09:14 28/09/2021
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