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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт: Полоцкий священник служит в «красной зоне» городской больницы

В Полоцкой городской больницей № 1 в «красной зоне», где лежат больные коронавирусом, регулярно служит и беседует с больными иерей Александр Козел.




«Находясь в реанимации, человек порой пребывает на гране жизни и смерти. И очень страшно, когда в такие моменты рядом с ним нет родных и близких, которые могли бы поддержать его или просто быть рядом. В реанимации человек не может даже услышать по телефону пару теплых слов от родных, не может быть в тишине и спокойствии, так как на соседней кровати другой человек с криками и стонами уходит в иной мир»,  — рассуждает священник на сайте епархии.
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