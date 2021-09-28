Южнокорейский сериал впервые возглавил мировой рейтинг просмотров на Netflix
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" занял первую строчку по популярности в мире на стриминговой платформе Netflix, следует из данных специализированного сайта flixpatrol.com.
Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США.
KBS отмечает, пишет Смартпресс, что это первый раз, когда южнокорейский сериал выходит на первое место в данном рейтинге. Ранее в первую десятку уже попадали снятые в Корее картины "Милый дом" и "#Жив", но не достигали первого места.
В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют собой, чтобы получить огромный денежный приз. Южнокорейские критики выделяют масштаб декораций, сильный актерский состав, а также работу режиссера Хван Дон Хёка.
08:46 28/09/2021
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