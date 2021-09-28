



Пьяная ссора в одной из деревень Гомельского района закончилась дракой со смертельным исходом. ЧП произошло в начале апреля.





Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела уголовное дело и вынесла постановление, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси, пишет Sputnik.





Установлено, что в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему "не менее 9 ударов ножом и не менее 14 ударов руками, а также острыми предметами по различным частям тела".





Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к летальному исходу.





Обвиняемого признали виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью.





Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Также он будет направлен на принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.