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Житель Гомельщины осужден на 15 лет за убийство с особой жестокостью

Уголовное дело рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Гомельского областного суда.


Пьяная ссора в одной из деревень Гомельского района закончилась дракой со смертельным исходом. ЧП произошло в начале апреля.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела уголовное дело и вынесла постановление, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси, пишет Sputnik. 

Установлено, что в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему "не менее 9 ударов ножом и не менее 14 ударов руками, а также острыми предметами по различным частям тела".

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к летальному исходу.

Обвиняемого признали виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также он будет направлен на принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
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