







Вечером в воскресенье автофургон выезжал с парома. Белорус из-за сердечного приступа потерял контроль над своим автомобилем и переехал через ограждение безопасности. Грузовик литовского перевозчика «Finėjas» сорвался с трапа и ударился о причал.





К месту аварии прибыли 60 спасателей. Спасатели быстро приехали на место происшествия, но они смогли только констатировать смерть человека за рулем.





Спасатели 4 часа занимались подъемом грузовика и доставали тело мертвого дальнобойщика, пишет Nashaniva.com.











