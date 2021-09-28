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На севере Франции от сердечного приступа скончался белорус, водитель грузовика

У водителя-белоруса случился сердечный приступ, когда он на грузовике съезжал с парома Dover Seaways в воскресенье, 26 сентября. Его грузовик балансировал над морем. Несмотря на быстрое прибытие пожарных, мужчина скончался. Операция длилась почти 4 часа.



Вечером в воскресенье автофургон выезжал с парома. Белорус из-за сердечного приступа потерял контроль над своим автомобилем и переехал через ограждение безопасности. Грузовик литовского перевозчика «Finėjas» сорвался с трапа и ударился о причал.

К месту аварии прибыли 60 спасателей. Спасатели быстро приехали на место происшествия, но они смогли только констатировать смерть человека за рулем.

Спасатели 4 часа занимались подъемом грузовика и доставали тело мертвого дальнобойщика, пишет Nashaniva.com.
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