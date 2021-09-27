Также Пушкин написал, что ему пришлось провести пять суток в карцере. За решёткой он рисует портреты заключённых и говорит, что раздал уже около сотни таких портретов. Он хочет организовать совместную выставку художников, подвергшихся сидевших в тюрьме, а также работает над пьесой под рабочим названием "Чорны бусел".







