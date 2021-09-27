Алесь Пушкин в заключении пишет пьесу "Чорны бусел"
Художник Алесь Пушкин отказался писать прошение о помиловании. Об этом сообщает белорусский совет культуры со ссылкой на письмо художника.
Также Пушкин написал, что ему пришлось провести пять суток в карцере. За решёткой он рисует портреты заключённых и говорит, что раздал уже около сотни таких портретов. Он хочет организовать совместную выставку художников, подвергшихся сидевших в тюрьме, а также работает над пьесой под рабочим названием "Чорны бусел".
Алеся Пушкина взяли под стражу за нарисованный портрет участника антисоветской партизанской борьбы Евгения Жыхара. Картина экспонировалась на выставке в Гродно. За этот портрет на художника возбудили уголовное дело, обвинив его в реабилитации нацизма. Правозащитники признали Пушкина политзаключённым, пишет Еврорадио.
21:55 27/09/2021
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