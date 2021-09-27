Тогда вся семья была вытеснена в Беларусь польскими пограничниками. К сожалению, 16-летний парень ночью скончался, сообщают активисты польскому порталу Onet.

В пятницу вечером представители Фонда спасения получили информацию от знакомой журналистки, что польскую границу удалось пересечь семье из Ирака. В этой группе было четверо детей, в том числе самый младший в возрасте около 18 месяцев. В худшем состоянии находился 16-летний мальчик, которого, как выяснили представители фонда, рвало кровью, пишет Наша нива.





Вся семья была возвращена в Беларусь пограничниками. К сожалению, 16-летний парень этой ночью скончался, утверждают активисты.









Почему 16-летнему иракцу никто не оказал достаточной помощи, чтобы спасти его от смерти? За ним не ухаживали ни в Польше, ни в Беларуси, поясняет активистка.





О смерти 16-летнего мальчика журналисты спросили польскую пограничную службу. Однако конкретных ответов они не получили.





Майор Катажина Зданович сообщила, что описанная выше ситуация «могла иметь место с белорусской стороны», и рекомендовала в таком случае связаться с «белорусским дипломатическим представительством».







