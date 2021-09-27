«Александр был задержан около 13:00 после обыска на рабочем месте. Он является заместителем председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза Нафтана», - говорится в сообщении правозащитников.





Накануне, власти России передали КГБ Беларуси бывшего юрисконсульта «Нафтана» Александра Капшуля, который был вывезен в Минск с российско-украинского погранперехода «Троебортное», пишет afn.by



