Телеведущий Денис Курьян – помните такого? - женился на племяннице гродненского мэра
Шоумен и телеведущий Денис Курьян женился на своей возлюбленной Ирине Гой, роман с которой у него длился три года.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Расписались они 3 сентября. Для Курьяна это второй брак, пишет «Комсомолка».
«Поженились, потому что любовь, а не потому что «срочно надо». Без свадьбы, без церемоний, без кортежа. Спокойно и кайфово», – рассказал подробности в сторис Денис Курьян.
Невеста Курьяна выбрала для этого дня вовсе не традиционное белое платье. Фото: Instagram
На опубликованных снимках его невеста запечатлена не в традиционном белом платье, а в брючном костюме.
Курьян добавил, что они с Ириной вместе уже три года. Ирина Гой родом из Гродно. Она психолог и организатор мероприятий. Также она племянница мэра Гродно Мечислава Гоя.
Денис Курьян раньше работал на БТ и ОНТ. В настоящее время он ведет блог «Где деньги, Денис?» Кроме того, он один из основателей фудкорт-сети «Мама дома».
21:03 27/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение