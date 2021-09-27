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Телеведущий Денис Курьян – помните такого? - женился на племяннице гродненского мэра

Шоумен и телеведущий Денис Курьян женился на своей возлюбленной Ирине Гой, роман с которой у него длился три года.

 Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Расписались они 3 сентября. Для Курьяна это второй брак, пишет «Комсомолка».

«Поженились, потому что любовь, а не потому что «срочно надо». Без свадьбы, без церемоний, без кортежа. Спокойно и кайфово», – рассказал подробности в сторис Денис Курьян.

Невеста Курьяна выбрала для этого дня вовсе не традиционное белое платье. Фото: Instagram

На опубликованных снимках его невеста запечатлена не в традиционном белом платье, а в брючном костюме.

Курьян добавил, что они с Ириной вместе уже три года. Ирина Гой родом из Гродно. Она психолог и организатор мероприятий. Также она племянница мэра Гродно Мечислава Гоя.

Денис Курьян раньше работал на БТ и ОНТ. В настоящее время он ведет блог «Где деньги, Денис?» Кроме того, он один из основателей фудкорт-сети «Мама дома».
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