Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Расписались они 3 сентября. Для Курьяна это второй брак, пишет «Комсомолка».





«Поженились, потому что любовь, а не потому что «срочно надо». Без свадьбы, без церемоний, без кортежа. Спокойно и кайфово», – рассказал подробности в сторис Денис Курьян.





Невеста Курьяна выбрала для этого дня вовсе не традиционное белое платье. Фото: Instagram





На опубликованных снимках его невеста запечатлена не в традиционном белом платье, а в брючном костюме.





Курьян добавил, что они с Ириной вместе уже три года. Ирина Гой родом из Гродно. Она психолог и организатор мероприятий. Также она племянница мэра Гродно Мечислава Гоя.





Денис Курьян раньше работал на БТ и ОНТ. В настоящее время он ведет блог «Где деньги, Денис?» Кроме того, он один из основателей фудкорт-сети «Мама дома».



