



По словам Жарына, такую информацию сообщили литовские спецслужбы. Якобы 22 июля под Друскининкаем литовские пограничники задержали группу из 15 человек, граждан Ирака и России, вместе с которыми было двое детей в возрасте шести и полутора лет. После задержания взрослые сообщили пограничникам, что не могут разбудить детей, и попросили помощи.





Описывая обстоятельства, они сказали, что один из сопровождавших их белорусов дал им две таблетки для детей, чтобы они «не плакали при пересечении границы».

В результате детей госпитализировали. Врачи выявили у детей наркотик метадон. По словам польских силовиков, дети могли погибнуть, если бы не оперативное вмешательство литовских пограничников и врачей.



