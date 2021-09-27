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Шок! Польские спецслужбы: под видом лекарств белорусские силовики дают мигрантам, в том числе детям, наркотики

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.


По словам Жарына, такую информацию сообщили литовские спецслужбы. Якобы 22 июля под Друскининкаем литовские пограничники задержали группу из 15 человек, граждан Ирака и России, вместе с которыми было двое детей в возрасте шести и полутора лет. После задержания взрослые сообщили пограничникам, что не могут разбудить детей, и попросили помощи.

Описывая обстоятельства, они сказали, что один из сопровождавших их белорусов дал им две таблетки для детей, чтобы они «не плакали при пересечении границы».
В результате детей госпитализировали. Врачи выявили у детей наркотик метадон. По словам польских силовиков, дети могли погибнуть, если бы не оперативное вмешательство литовских пограничников и врачей.
nashaniva.com
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