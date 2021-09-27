Фото: iPhone 13 стал минорным обновлением в линейке смартфонов Apple (скрин видео ютуб Apple)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку обозревателя Марка Гурмана в Bloomberg.

По его словам, в iPhone 14 ожидается полный редизайн, а инженеры Apple работают над более крупными изменениями, которые требуют больше времени. Он также отметил, что выйдут совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.





Отметим, ранее другие аналитики выступили с предположениями о том, что Apple откажется от "челки" в своих смартфонах. Вместо этого будет отверстие в экране для фронтальной камеры.



